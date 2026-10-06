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Царьград

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В Краснодаре логист пытался продать 5 тонн продуктов для школ

В Краснодаре логист пытался продать 5 тонн продуктов для школ

В Краснодаре при попытке сбыта задержан руководитель складской логистики организации-поставщика продуктов для школ, которого подозревают в присвоении около 5 тонн товара в особо крупном размере.

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