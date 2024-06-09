«Чистки» в Минобороны: Вслед за Ивановым задержан главный кадровик. «Интересная неделя» началась

Вслед за бывшим замминистра обороны России Тимуром Ивановым задержан начальник Главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов - об этом сообщили источники в правоохранительных органах, блогеры и инсайдеры - многие говорят о начале "чисток" в Минобороны России.