Благотворительный проект «Будущие профессионалы» для детей-сирот стартовал в Санкт-Петербурге

Проект «Будущие профессионалы» запустила благотворительная организация «Мята». Цель программы — решение вопросов профессиональной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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