Бюджет детского отдыха на Кубани достиг 4 млрд рублей

Бюджет детской оздоровительной кампании в Краснодарском крае достиг почти 4 миллиардов рублей. По данным председателя Законодательного Собрания региона Юрия Бурлачко, обнародованным в социальных сетях, в текущем летнем сезоне планируется принять около 355 тысяч детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии