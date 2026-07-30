Бюджет детского отдыха на Кубани достиг 4 млрд рублей

Бюджет детской оздоровительной кампании в Краснодарском крае достиг почти 4 миллиардов рублей. По данным председателя Законодательного Собрания региона Юрия Бурлачко, обнародованным в социальных сетях, в текущем летнем сезоне планируется принять около 355 тысяч детей.