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Царьград

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Бюджет детского отдыха на Кубани достиг 4 млрд рублей

Бюджет детского отдыха на Кубани достиг 4 млрд рублей

Бюджет детской оздоровительной кампании в Краснодарском крае достиг почти 4 миллиардов рублей. По данным председателя Законодательного Собрания региона Юрия Бурлачко, обнародованным в социальных сетях, в текущем летнем сезоне планируется принять около 355 тысяч детей.

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