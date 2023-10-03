«Чистой воды воровство»: россиян обманывают в платежках ЖКХ

Самоуправство управляющих компаний — это страшный сон, пожалуй, каждого второго собственника жилья. В Подмосковье резко участились жалобы на то, что в платежках по оплате ЖКУ УК начали использовать одну и ту же уловку: они дублируют в платежках одну услугу, называя ее разными словами.