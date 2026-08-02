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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Боттас квалифицировался на ЧМ по гравийному велоспорту, финишировав 5-м в своей категории на соревнованиях в Чехии

Пилот « Кадиллака » Валттери Боттас сообщил, что во время отпуска принял участие в велогонке в Чехии вместе со своей девушкой – профессиональной велогонщицей Тиффани Кромвелл – и квалифицировался на чемпионат мира по гравийному велоспорту.

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