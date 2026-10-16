Строительная готовность моста-дублера через Оку в Рязанской области достигла 38,8%. Уже установлено 180 из 288 железобетонных балок на транспортной развязке, возводится стапель для надвижки металлического пролетного строения.
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