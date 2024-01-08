Электричка насмерть сбила подростка в Подмосковье

РИАМО - 8 янв. На платформе Загорянская Ярославского направления МЖД (округ Щелково) электричка Москва – Монино насмерть сбила подростка 2007 года рождения, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
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