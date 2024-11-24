Подарила миру Человека. Нейропсихолог и барнаульцы о сакральных знаниях материнства

Матерям открывается сакральное знание, которое всем остальным женщинам недоступно, считает нейропсихолог Сегодня, 24 ноября, во всем мире отмечается День матери – праздник благодарности всем женщинам, родившим и воспитывающим детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии