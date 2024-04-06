Загадочные «бутылочные» ногти: тренд, рожденный из морских грез

Фото:freepik.com Помните те полупрозрачные зеленые конфетки из детства, что таяли во рту, оставляя сладкое послевкусие? Модный маникюр 2024 года будто срисован с них! Встречайте «бутылочные» ногти — хит сезона, навеянный образом обточенных морем стекол.
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