Загадочные «бутылочные» ногти: тренд, рожденный из морских грез

Фото:freepik.com Помните те полупрозрачные зеленые конфетки из детства, что таяли во рту, оставляя сладкое послевкусие? Модный маникюр 2024 года будто срисован с них! Встречайте «бутылочные» ногти — хит сезона, навеянный образом обточенных морем стекол.