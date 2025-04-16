Директор тюменского драмтеатра попросил перенести суд над ним в Екатеринбург

На первом заседании по своему делу директор тюменского драмтеатра Сергей Осинцев, обвиняемый в крупном мошенничестве, попросил суд смягчить ему меру пресечения и перенести рассмотрение дела в Екатеринбург.
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