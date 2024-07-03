Полиция задержала женщину за кражу из магазина в Закаменском районе Бурятии

Полиция Бурятии раскрыла крупную кражу в одном из коммерческих центров города Закаменск. Злоумышленницей оказалась 41-летняя местная жительница, которая работала продавцом в этом магазине без официального договора на протяжении восьми месяцев.
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