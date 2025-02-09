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Жители кузбасского поселка из-за дефицита угля обратились к Путину и Краснову

Жители кузбасского поселка вышли на сход из-за дефицита угля после введения санкций. На сходе жители поселка Улус, входящего в Кемерово, записали видеообращение к президенту Владимиру Путину и генпрокурору РФ Игорю Краснову 9 февраля.

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