Жители кузбасского поселка из-за дефицита угля обратились к Путину и Краснову

Новости внутренней и внешней политики в России

Жители кузбасского поселка вышли на сход из-за дефицита угля после введения санкций. На сходе жители поселка Улус, входящего в Кемерово, записали видеообращение к президенту Владимиру Путину и генпрокурору РФ Игорю Краснову 9 февраля.