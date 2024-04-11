Плющев о возможном возвращении лимита в 5 легионеров: «Это перекроет ряд мест для наших молодых игроков. Не думаю, что это будет развивать хоккей» 

Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в 5 легионеров на сезон-2024/25. «Вопрос с ситуацией по легионерам простой – кому это выгодно? Как говорил Козьма Прутков: «Зрите в корень, кому это нужно?» Если это нужно для развития нашего хоккея, то я не думаю, что это будет развивать.