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ЛДПР предложила штрафовать на полмиллиона за изображение храмов без крестов

ЛДПР предложила штрафовать на полмиллиона за изображение храмов без крестов

Фракция ЛДПР предложила штрафовать за публичное распространение изображений православных храмов, а также других культовых сооружений без характерных религиозных символов, для юридических лиц штраф может доходить до 500 тысяч рублей.

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