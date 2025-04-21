ЛДПР предложила штрафовать на полмиллиона за изображение храмов без крестов

Фракция ЛДПР предложила штрафовать за публичное распространение изображений православных храмов, а также других культовых сооружений без характерных религиозных символов, для юридических лиц штраф может доходить до 500 тысяч рублей.
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