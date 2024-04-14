Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 332 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ЕВ
    СогласенТеперь уже Израил...
  • лина любимцева
    Евреи захватили не только мировую банковскую систему, но и государства. К примеру США. Там правят евреи.Теперь уже Израил...
  • Александр Дубков
    конечно ну не за фашистов же еврейскихИзраиль негодует....

"Меметическая война" Джеффа Джиси

"Меметическая война" Джеффа Джиси

«МЕМЕТИЧЕСКАЯ ВОЙНА» ДЖЕФФА ДЖИСИ«Агрессивная коммуникационная тактика и широкая война посредством троллинга и мемов — это необходимый, дешевый и простой способ разрушить привлекательность и моральный дух наших врагов», - так определил Джиси «меметическую войн» в 2015 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх