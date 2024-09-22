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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Глава FIDE Дворкович отказался вести заседание организации по вопросу допуска россиян

Глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович отказался вести заседание генеральной ассамблеи организации, на котором будет рассмотрен вопрос полноценного допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям.

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