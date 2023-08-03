Министр спорта Сомали извинился за легкоатлетку, пробежавшую 100 м на Универсиаде за 21,81 секунды. Он постановил отстранить главу национальной федерации

1 августа на соревнованиях в китайском Чэнду проходили квалификационные забеги на 100 м. Представительница Сомали Насро Абукар Али финишировала с результатом 21,81 секунды – худшим среди всех 50 участниц (из которых 25 выбежали из 12 секунд).