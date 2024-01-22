Глава ДНР Пушилин: никаких дискредитаций Вооруженных сил РФ не должно быть

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин полностью поддержал законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах Российской Федерации, который сегодня, 22 января, был внесен в нижнюю палату парламента России.
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