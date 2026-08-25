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«Бешикташ» близок к приобретению Миретти у «Ювентуса»

« Бешикташ » близок к договоренности с « Ювентусом » о трансфере 23-летнего полузащитника Фабио Миретти .

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