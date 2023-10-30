Арт-пространство для молодых художников открыли в Новосибирске

Организаторы новой творческой мастерской получили грант для реализации этого проекта.В Новосибирске создали новое арт-пространство "Мастерская иллюстратора" для молодых художников, которые работают с книгами.
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