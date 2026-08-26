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Газета.ру

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Член ОП Машаров: с 1 сентября лимит сверхурочной работы увеличится до 240 часов

Член ОП Машаров: с 1 сентября лимит сверхурочной работы увеличится до 240 часов

Допустимый лимит сверхурочной работы с 1 сентября увеличится со 120 до 240 часов в год. Об этом сообщил член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров в разговоре с РИА Новости.

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