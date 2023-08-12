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Кандидат в президенты США Рамасвами пообещал, что Украина не войдет в НАТО

Кандидат в президенты США Рамасвами пообещал, что Украина не войдет в НАТО

Претендент на республиканскую номинацию на выборах президента США Вивек Рамасвами пообещал в случае победы в борьбе за пост американского лидера гарантировать, что Украина не войдет в Североатлантический альянс, если Москва выполнит ряд условий.

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