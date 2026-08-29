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Царьград

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New York Times: Судья в США исключил показания Халида Мохаммеда

New York Times: Судья в США исключил показания Халида Мохаммеда

Судья в США исключил ключевые показания Халида Шейха Мохаммеда, обвиняемого в организации терактов 11 сентября 2001 года, что может задержать процесс, назначенный на 5 июня 2028 года.

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