Психолог объяснил нежелание мужчин жениться

Причиной, почему мужчины не торопятся звать женщин замуж, чаще всего является страх перед ответственностью, заявил доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования МГОУ Александр Кононов.
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