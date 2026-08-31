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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ландо Норрис: «Не знаю, хочу ли выступать до 40 лет. Гонять до 30 – уже непросто»

Пилот « Макларена » высказался о будущем в гонках на фоне продления контракта с командой до 2030 года.

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