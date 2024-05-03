Силовики ликвидировали агента военной разведки Украины, готовившего серию терактов в России, в том числе в отношении объектов минобороны, сообщили в ФСБ.
В Ленинградской области ликвидирован украинский террорист
Комментарии
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владимир рябченко
Вообще-то это фото самосуда в Одессе... так фейки и множатся! Два румына и один их пособник из местных...
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16 час.
лл
лина любимцева
А КАК звали этого террориста? Имя и фамилия у него есть? Вернее, были?
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15 час.
ЕБ
Елена Бреслова
а почему не взяли живьем?! или гуманны только с миграми?!
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7 час.
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