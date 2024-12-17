15 работ фотошопера, который неправильно редактирует фото, делая их еще смешнее

Фотошоп — отличный способ показать свой юмор. Джеймс Фридман, один из популярных фотошоперов в сети, не просто любит пошутить над людьми с помощью фоторедактора, но и способен любую просьбу понять двояко.
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