Пасхальное богослужение в Михаило-Архангельском соборе провёл митрополит Корнилий

В ночь на пятое мая он совершил пасхальные богослужения — полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургиюМитрополиту Архангельскому и Холмогорскому Корнилию сослужили клирики городских храмов, пел архиерейский хор под управлением Татьяны Горшковой.