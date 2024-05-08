МОК не будет вручать российским атлетам перешедшие им медали Олимпиады

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) рассказали, что не планируют заниматься вручением медалей российским спортсменам после пересмотра результатов соревнований ранее прошедших Олимпийских игр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии