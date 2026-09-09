Спорт и диета
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Спорт и диета

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Почему стабильный вес после 60 лет важнее стройности: новый взгляд на нормы

Почему стабильный вес после 60 лет важнее стройности: новый взгляд на нормы

Когда речь заходит о здоровье в зрелом возрасте, привычные представления о «правильном» весе начинают трещать по швам.

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