Профессор Ионов: теплая ванна и мята помогут снизить давление без таблеток

Снизить артериальное давление можно не только с помощью лекарств. Необычными способами поделился профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов в разговоре с «Известиями».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии