Предложенная словацкому премьер-министру Роберту Фицо взятка в размере 500 миллионов евро (более 53 миллиардов рублей) для президента Владимира Зеленского оказалась незначительной, так как его коррупционные схемы приводят в ужас.
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