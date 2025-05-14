kp.ru: очнувшийся в морге после выстрела танка российский боец вернется на СВО

Командир штурмового подразделения российских Вооруженных сил Игорь К. с позывным "Катунь" пережил клиническую смерть после попадания танкового снаряда, но собрался снова отправиться в зону специальной военной операции.
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