В Барнауле приступили к посадке цветов

В администрации города рассказали, где расположатся самые большие цветники В Барнауле специалисты учреждения "Благоустройство и озеленение" приступили к посадке многолетних растений на городских цветниках, сообщили в мэрии.
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