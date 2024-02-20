Собянин: Москва получила более 830 тыс упаковок лекарств по офсетным контрактам

Москва заключила уже восемь офсетных контрактов на поставку лекарствВ своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил жителям города, что благодаря офсетным контрактам столица получила более 830 тыс.
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