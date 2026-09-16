За сутки над Севастополем нейтрализовано восемь БПЛА

Подробности атаки на Севастополь 15 сентября.За минувшие сутки военные, авиация и мобильные огневые группы в Севастополе нейтрализовали восемь вражеских беспилотников.
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