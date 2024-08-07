Спутники показали, что гигантский секретный ангар в Китае стал еще больше

Спутниковый снимок ангара, сделанный 7 июня 2024 года, с правой стороны от ангара видна площадка на которой ведется строительство / © Planet Labs Объект длиной 350 и шириной 137 метров в отдаленном районе северо-западного Китая заинтересовал американцев в 2015 году, когда его строительство, начавшиеся в 2013 году было завершено.