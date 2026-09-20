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Аргументы недели

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Киевские власти развернули кампанию по массовому призыву женщин в армию

Киевские власти развернули кампанию по массовому призыву женщин в армию

Происходит резкое усиление усилий по формированию общественного мнения о том, что участие женщин в войне должно стать не исключением, а массовой практикой.

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Геннадий Бережнов

Сумасшествие, на радость США и ЕС, продолжается! Убить возможность возрождения нации это последнее что они могут сделать. А что ООН - да США он и голос его и не слышно. Организация полностью себя изжила и поддерживается США в своих интересах!