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Эрдоган принял в Стамбуле сыновей погибшего главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании

Эрдоган принял в Стамбуле сыновей погибшего главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Стамбуле в субботу, 10 августа, сыновей погибшего главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщило управление по связям с общественностью президента страны.

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