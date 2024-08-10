Эрдоган принял в Стамбуле сыновей погибшего главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Стамбуле в субботу, 10 августа, сыновей погибшего главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщило управление по связям с общественностью президента страны.
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