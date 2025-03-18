"Атака 100% будет продолжена": Враг закрепляется в посадке. Численность боевиков выросла до 8 раз. Повторяется февральский контрнаступ ВСУ

Поступают новые данные с Белгородского приграничья, которое враг пытается прорвать. Несмотря на уничтожение техники, сообщается, что десанту удалось высадиться с двух ББМ, засесть в посадках и начать закрепляться.
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