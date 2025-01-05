Зенитчики уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ в Херсонской области

Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 группировки войск «Днепр» уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) западного производства над территорией Херсонской области.
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