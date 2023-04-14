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Илон Маск открыл компанию в сфере искусственного интеллекта

Илон Маск открыл компанию в сфере искусственного интеллекта

Миллиардер Илон Маск основал компанию в области искусственного интеллекта под названием X.AI. Информацию об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

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