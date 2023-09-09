Белочешский мятеж и другие боевые действия весной-летом 1918 года

В предыдущем материале о белочешском мятеже было много картинок, вернее – фотографий. В этом материале, как и обещано, будут даны выдержки из газеты «Известия».
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