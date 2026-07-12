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Толопило о суевериях: «Они только мешают. Когда был моложе, сыграл на ноль и думал, что трусы теперь счастливые. Вышел в них на следующую игру и пропустил 5 шайб»

Голкипер « Ванкувера » Никита Толопило поделился мнением о суевериях в хоккее. – Вратари вообще считаются очень суеверными людьми.

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