Умер актер из «Майора Грома» Михаил Демчук

На момент смерти ему было 40 лет. Актер Михаил Демчук, известный по ролям в кино, сериалах и дубляже, ушел из жизни вскоре после своего 40-летия.
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