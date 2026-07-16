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Такой будет One UI 10? Новая оболочка Samsung будет подстраиваться под пользователей

Такой будет One UI 10? Новая оболочка Samsung будет подстраиваться под пользователей

Это генеративная философия дизайна, построенная на основе искусственного интеллектаSamsung изучает совершенно новую концепцию взаимодействия пользователя с интерфейсом мобильных устройств под названием Fluid AI Design System.

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