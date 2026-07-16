Такой будет One UI 10? Новая оболочка Samsung будет подстраиваться под пользователей

Это генеративная философия дизайна, построенная на основе искусственного интеллектаSamsung изучает совершенно новую концепцию взаимодействия пользователя с интерфейсом мобильных устройств под названием Fluid AI Design System.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии