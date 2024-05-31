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Царьград

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"Ну що, Настю": Потап высмеял смерть Заворотнюк и поплатился. Сами украинцы твердят: "Пробитое дно!"

"Ну що, Настю": Потап высмеял смерть Заворотнюк и поплатился. Сами украинцы твердят: "Пробитое дно!"

Украинский рэпер Потап в циничной форме прокомментировал смерть артистки русского телевидения: "Ну що, Настю" написал он, напомнив, что она "выставляла тупыми" его соотечественниц.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
ну шо такое есть этот потап? Заробляв гроши в России,жрав,спав,и нихде ему не жало? Ущербный,как и все бандеровцы....закрыть ему въезд в Россию навсегда.
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15 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Есть русская Заворотнюк, а есть украинский бандеровец- ну как их можно вместе позицианировать в одном посте? Человек умер, а он вдогонку чего-то там непотребное вещает... Вот и вся суть этого Потапа.  Светлая память Насте!
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11 час.

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