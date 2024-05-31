"Ну що, Настю": Потап высмеял смерть Заворотнюк и поплатился. Сами украинцы твердят: "Пробитое дно!"

ну шо такое есть этот потап? Заробляв гроши в России,жрав,спав,и нихде ему не жало? Ущербный,как и все бандеровцы....закрыть ему въезд в Россию навсегда.

ЮШ

Юрий Шестаков

Есть русская Заворотнюк, а есть украинский бандеровец- ну как их можно вместе позицианировать в одном посте? Человек умер, а он вдогонку чего-то там непотребное вещает... Вот и вся суть этого Потапа. Светлая память Насте!