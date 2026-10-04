Стубб заявил об отсутствии свидетельств подготовки России к нападению на Европу

Финляндия не ожидает нападения со стороны России ввиду отсутствия свидетельств, указывающих на подобное развитие ситуации, заявил финский президент Александр Стубб в интервью El Mundo.
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