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Reuters: США заподозрили Россию в помощи Ирану в атаках на объекты ЦРУ

Reuters: США заподозрили Россию в помощи Ирану в атаках на объекты ЦРУ

www.globallookpress.com/USA Central Intelligence Agency Американская разведка проверяет версию о возможной причастности России к ударам иранских беспилотников по объектам ЦРУ в Персидском заливе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

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