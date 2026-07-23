Reuters: США заподозрили Россию в помощи Ирану в атаках на объекты ЦРУ

www.globallookpress.com/USA Central Intelligence Agency Американская разведка проверяет версию о возможной причастности России к ударам иранских беспилотников по объектам ЦРУ в Персидском заливе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
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